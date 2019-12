Dokkumer onder invloed rijdt in op file

Publicatie: ma 09 december 2019 14.03 uur

LEEUWARDEN - Een 33-jarige automobilist uit Dokkum maakte maandagochtend brokken op de Groningerstraatweg in Leeuwarden. Omstreeks 7.50 uur reed de man in op een file. Er raakte hierdoor vier auto's beschadigd. Een vierjarig meisje raakte gewond en is voor behandeling per ambulance naar het MCL in Leeuwarden gebracht.

De politie heeft de aanrijding afgehandeld en uit de speekseltest bleek dat de veroorzaker onder invloed van THC en amfetamine was. De Dokkumer werd aangehouden en er werd een bloedproef afgenomen. Het rijbewijs werd ingevorderd en er zal een rijvaardigheidsonderzoek worden aangevraagd.