Overdekte Kerstmarkt in Twijzel

Publicatie: za 07 december 2019 17.46 uur

TWIJZEL - Voor de tweede keer werd in Twijzel een kerstmarkt georganiseerd op zaterdag en zondag. De markt is dit jaar voor het eerst volledig overdekt. De tent is prachtig versierd in Kerststijl en er is een afwisselend aanbod van kramen met kleding, schoonmaakartikelen, prachtige bloemstukken, woonaccessoires en vogeltaarten. Een shantykoor zorgde voor de muzikale omlijsting.

De markt is zaterdag en zondag open van 13.00 tot 20.00 uur.

FOTONIEUWS