Man aangehouden in Twijzel na aanrijding

Publicatie: vr 06 december 2019 11.11 uur

TWIJZEL - De politie heeft donderdag een 28-jarige automobilist uit Wolvega aangehouden in Twijzel. De man had om 15.15 uur een aanrijding veroorzaakt op het Zuidvliet in Leeuwarden. De man was na een ruzie over het fietspad gereden en had uiteindelijk een auto geraakt. De man reed daarna door.

Aan de hand van het kenteken van de auto wist de politie de man korte tijd later op te sporen in Twijzel. Rond 15.45 uur werd het voertuig door een agent aangetroffen. De 28-jarige man werd aangehouden. Uit de speekseltest bleek dat hij onder invloed van THC was. De auto is in beslag genomen en van de verdachte is een bloedproef afgenomen.