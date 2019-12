Bestuurder scootmobiel gewond in Drachten

Publicatie: vr 06 december 2019 10.23 uur

DRACHTEN - Op de kruising van het Moleneind met de Oude Nering is vrijdagochtend de bestuurder van een scootmobiel gewond geraakt na een aanrijding. De scootmobiel kwam vanaf het Moleneind en wilde het centrum inrijden toen het mis ging. Er zou een aanrijding met een auto hebben plaatsgevonden.

De bestuurder van de scootmobiel raakte gewond en werd ter plaatse behandeld in een ambulance. Het slachtoffer is met een forse hoofdwond overgebracht naar het ziekenhuis. De kruising is vanwege het ongeval gestremd.

