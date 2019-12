Zwemelfstedentocht 2020 met BN'ers

Publicatie: wo 04 december 2019 19.55 uur

LEEUWARDEN - De Zwemelfstedentocht wordt in 2020 in estafettevorm gezwommen. Dat heeft Maarten van der Weijden woensdagavond bekendgemaakt in het tv-programma De Wereld Draait Door. Van der Weijden zal zelf als coach in actie komen. Met de tocht wordt opnieuw geld opgehaald voor onderzoek naar kanker.

De tocht wordt gezwommen van 28 t/m 31 augustus. Net als vorig jaar kun je op verschillende plekken meezwemmen, in Stavoren en Bartlehiem. De BN'ers zullen elkaar afwisselen en in estafette zwemmen de hele tocht afronden. De deelnemers zijn o.a. Claudia de Breij, Syb van der Ploeg, Kay van der Kooi, René & Natasja Froger. Presentator Matthijs van Nieuwkerk zei woensdagavond in de uitzending toe ook mee te willen doen.

In 2018 zwom Maarten van der Weijden voor het eerst de monsterroute van de Elfstedentocht. Zijn tocht strandde in Burdaard. In juni van dit jaar slaagde het Van der Weijden wel. Hij haalde 6.5 miljoen euro op voor het goede doel.