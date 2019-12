Brandweer-inzet na aanrijding met blok

Publicatie: di 03 december 2019 21.45 uur

DE WILGEN - De brandweer van Drachten moest dinsdagavond rond 18.26 uur in actie komen voor een 'rokende' auto. Een vrouw was met haar auto te kort door de bocht gereden op de Heawei in De Wilgen. Ze had daarbij een blok in de berm geraakt waarna de auto begon te 'roken'.

Na aankomst van de brandweer werd al snel duidelijk dat er geen sprake was van brand. De portieren zijn open gezet en daarna was de rook snel verdwenen. De politie is ter plaatse gekomen om de aanrijding verder af te handelen.

