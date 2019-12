Bestuurster reed in paniek tegen verkeersbord

Publicatie: ma 02 december 2019 16.00 uur

LEEUWARDEN - Voor doorrijden na een ongeval en gevaarlijk rijgedrag is een 53-jarige inwoner van Drogeham maandag door de politierechter veroordeeld tot een geheel voorwaardelijke boete. Aan een automobiliste die zich dusdanig door de verdachte opgejaagd voelde dat tegen een verkeersbord reed, moet de Drogehamster een schadevergoeding betalen.

Slingerend gereden

Volgens de vrouw en een tweetal getuigen reed de man op 10 september vorig jaar al claxonnerend in zijn zwarte BMW pal achter de VW Passat van de vrouw. Zij was even eerder van rechts gekomen en had voorrang van de Drogehamster gekregen. Terwijl de vrouw over de Kolk in Surhuisterveen richting de Albert Heijn reed, zou de BMW slingerend achter haar hebben gereden, alsof de bestuurder een gaatje zocht om te passeren.

Meter achteruit

Getuigen hadden de indruk dat de BMW de VW 'opdrukte'. "Asociaal rijgedrag" vond een getuige. Bij de Albert Heijn wilde de bestuurster van de VW afslaan. Toen ze zag dat de BMW links van haar opdook, alsof de bestuurder haar langs die kant wilde inhalen, stuurde de vrouw de auto naar rechts, tegen een verkeersbord. Vervolgens was de BMW volgens de getuigen een meter achteruit gereden, om de VW rechts te passeren, en was de bestuurder doorgereden.

Links passeren

De Drogehamster bestreed dat hij de vrouw had opgejaagd. Hij had de indruk dat ze wilde parkeren en zou haar toen links hebben willen passeren. Daardoor zou hij de indruk kunnen hebben gewekt dat hij slingerend reed. Volgens hem had de vrouw op de rem getrapt en had hij in een soort schrikreactie op de claxon gedrukt. De man zei dat hij er nooit zomaar vandoor zou gaan na een aanrijding.

'Ik ben niet een lafaard die wegloopt'

"Ik ben jaren bedrijfshulpverlener geweest. Ik ben niet een lafaard die wegloopt". Rechter Beuker oordeelde toch dat de man de vrouw dusdanig in het nauw had gebracht dat ze tegen een verkeersbord was gereden. Hij had niet mogen doorrijden zonder zich kenbaar te maken. "U hebt wel verwijtbaar gehandeld. Als u gewoon was gestopt dan hadden wij hier vandaag niet gezeten", aldus Beuker. De rechter bepaalde dat de man de schade aan de VW - 1850 euro - moet vergoeden. Dat wilde de Drogehamster wel.