'Wachtwoorden Marktplaats te koop op Instagram'

Publicatie: ma 02 december 2019 14.02 uur

LEEUWARDEN - Gebruikersnamen en wachtwoorden van Marktplaatsaccounts worden gewoon verhandeld op Instagram. Dat bleek maandag tijdens de strafzaak tegen een Drachtster (20) die maandag terechtstond voor oplichting en computervredebreuk. Politierechter Chris Beuker veroordeelde de Drachtster tot een werkstraf van 180 uur. Omdat hij al eerder was veroordeeld tot een werkstraf, was het zogeheten taakstrafverbod van kracht. De rechter bepaalde dat de Drachtster één dag moet zitten, daar bovenop legde Beuker 90 dagen voorwaardelijke celstraf op.

Pittige eis

Een door de kinderrechter opgelegde voorwaardelijke werkstraf van 40 uur moet de Drachtster alsnog uitvoeren. Officier van justitie Jeroen Houwink had een langere celstraf geëist – één maand – plus vijf maanden voorwaardelijk. Die pittige eis had er alles mee te maken dat de Drachtster eerder met hetzelfde bijltje heeft gehakt: de veroordeling door de kinderrechter was ook voor internetoplichting. In feite was de Drachtster volgens de officier nooit gestopt met het oplichten van mensen. Houwink: ‘Hij is gewoon naadloos doorgegaan’.

Rabo-rekening geblokkeerd

De verdachte had de beschikking over de gegevens van mensen die een account op Marktplaats hadden. Via die accounts bood hij gewilde producten aan zoals JBL-boxen en iPhones, voor een schappelijke prijs. Kopers betaalden grif de gevraagde prijs maar kregen vervolgens niets geleverd. De Drachtster heeft verschillende bankrekeningen gebruikt, nadat zijn eigen Rabo-rekening geblokkeerd was toen bleek dat er verdachte transacties hadden plaatsgevonden.

Wachtwoorden op Instagram

De accountgegevens – wachtwoorden, gebruikersnamen – had hij volgens eigen zeggen van een zekere Dennis uit Zwolle gekregen. Dennis was via Instagram met hem in contact gekomen en zou hem min of meer gechanteerd hebben: als hij niet zou meewerken zou Dennis via internet bekendmaken dat hij was veroordeeld voor oplichting. Dennis gaf hem de inloggegevens van de Marktplaatsaccounts en vervolgens ging de Drachtster aan de slag. Volgens de officier worden lijsten met wachtwoorden gewoon verkocht op Instagram.

Topje van de ijsberg

De twee haalden duizenden euro's op. De afspraak was dat de opbrengst gedeeld zou worden. De verdachte had zelf verklaard dat hij de gegevens van zo’n 250 accounts had. Hij schatte dat hij 120 accounts had gebruikt. Houwink vermoedde dat de gevallen die aan het licht waren gekomen het topje van de ijsberg zijn. ‘Er is veel meer en hij heeft veel meer geld verdiend’, aldus de officier. Over het Dennis-verhaal zei de officier dat niets er op wees dat de Drachtster onder druk was gezet. Houwink: ‘Hij wilde gewoon geld verdienen’.

‘Een hele luie manier om geld te verdienen’

De officier noemde de aanpak van de Drachtster ‘een hele luie manier om geld te verdienen’. Houwink eiste een celstraf omdat hij het tegenover de maatschappij niet kon verkopen om de zaak op een andere manier af te doen. De rechter besloot toch een werkstraf op te leggen. Beuker redeneerde dat de verdachte zijn baan zeker kwijt zou raken als hij hem naar de gevangenis zou sturen. Dat zou betekenen dat de slachtoffers naar hun geld konden fluiten. ‘Ik geef u nog één kans, maar dit is wel de allerlaatste. U kruipt door het oog van de naald’, waarschuwde de rechter. De Drachtster moet aan acht gedupeerden bijna 3700 euro terugbetalen.