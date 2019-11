Erepenning voor 100-jarig bestaan De Lofstem Sumar

Publicatie: zo 24 november 2019 12.00 uur

SUMAR - Christelijke fanfare De Lofstem uit Sumar heeft zaterdagavond een koninklijke erepenning gekregen. De Lofstem bestaat honderd jaar en dat jubileum werd gevierd met een jubileumconcert.

De penning werd uitgereikt door burgemeester Jeroen Gebben van Tytsjerksteradiel. Voorzitter Trynke van der Veer nam de onderscheiding in ontvangst. De koninklijke erepenning symboliseert het respect en de waardering die de Koning heeft voor de bijzondere verdiensten van De Lofstem. De vereniging biedt al 100 jaar aan kinderen en volwassenen uit het dorp de mogelijkheid voor het volgen van muzieklessen. Dit doen ze door het beschikbaar stellen van een blaasinstrument en de gelegenheid om in groepsverband te musiceren.

De vereniging staat midden in de dorpsgemeenschap van Sumar. Zij verlenen hun medewerking dan ook op dorpsfeesten, tijdens kerkdiensten en andere activiteiten in het dorp. Het orkest neemt in het sociale en muzikale leven in Sumar een bijzondere plaats in. Bij huwelijksjubilea wordt op verzoek een serenade gebracht en in de kerstnacht speelt men 's nachts op verschillende plaatsen in en buiten het dorp.

De Koninklijke erepenning is een ereteken dat kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen of instellingen dan wel aan sportverenigingen. De erepenning wordt slechts verleend ter gelegenheid van de viering van het 50-jarig bestaan of een volgend meervoud van 25 jaar van de vereniging of instelling.