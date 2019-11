Zwarte Piet in staking in Burum

Publicatie: za 23 november 2019 18.49 uur

BURUM - In de Haven van Burum stonden zaterdagmiddag om half 2 vele kinderen uit Burum en Warfstermolen te wachten op Sinterklaas en zijn pieten. Om de spanning wat te verminderen speelde Chr. Brassband Advendo sinterklaasliedjes. Gelukkig kwam de boot na een tijdje wachten de boot aanvaren. Sinterklaas werd door Jacco Kingma welkom geheten. Maar er was een probleem, de pieten willen op de boot blijven…. ze weigerden om er af te gaan. Ze hadden bordjes in de handen met daarop “Staken” ,”wij staken”. Omdat ze ook in Nederland staken, dachten de pieten dat zij dan ook maar moesten staken. Na enig overleg met Sinterklaas en de Hoofdpiet en wat chocolade geld, kwamen ze toch van boord en kon het feest beginnen. Na een rondrit door het dorp werd het Sinterklaasfeest in het dorphuis gevierd.

