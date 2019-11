Politie rijdt vervelende quad-rijder (16) klem

Publicatie: za 23 november 2019 10.42 uur

BURGUM - Een 16-jarige quad-rijder uit de gemeente Achtkarspelen is vrijdagnacht door de politie klemgereden in Burgum. Dit gebeurde rond 0.50 uur op de Markt in Burgum.

De politie controleerde op de Markt in verband met klachten over overlastgevende voertuigen. De quad-rijder reed zonder verlichting en was zogenaamde 'donuts' aan het draaien op de Markt. Hij probeerde nog te vluchten toen hij de politieauto zag. Dit mislukte nadat hij klemgereden was.

De 16-jarige bestuurder reed zonder rijbewijs, zonder verlichting, zonder kentekenplaat en gevaarlijk. Hij negeerde een stopteken, de quad was onverzekerd en de bestuurder droeg helm met een losse kinband. De quad is voor onderzoek door de politie in beslag genomen. Tegen de bestuurder zal proces-verbaal opgemaakt worden.