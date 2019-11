Gemeente zet basisschool in de verkoop

Publicatie: do 21 november 2019 10.06 uur

DAMWâLD - Basisschool CBS de Fontein in Damwâld wordt verkocht. De gemeente Dantumadiel is op zoek naar ondernemende mensen die een goede invulling kunnen geven aan het pand. De gemeente denkt hierbij aan een maatschappelijke functie.

De basisschool ligt in het midden van Damwâld, ten westen van de Haadwei. Het terrein is ongeveer 3.770 m2 groot. Het pand is oorspronkelijk gebouwd in 1926 en heeft een bebouwd oppervlakte van ongeveer 1.315 m2.

De overdracht vindt plaats nadat CBS de Fontein is verhuisd naar de nieuwe campus in Damwâld. De verhuizing staat gepland rond september 2020. Op 30 november 2019 van 9.30 tot 12.00 uur wordt er een 'open huis' georganiseerd waarbij een ieder de mogelijk krijgt om het pand van binnen en van buiten te bezichtigen. De school wordt vervolgens per inschrijving verkocht.