Sterrenwacht open voor Mercurius-overgang

Publicatie: za 09 november 2019 13.50 uur

BURGUM - Het Observeum, voormalige sterrenwacht, in Burgum is op 11 november geopend om te kijken naar de overgang van de planeet Mercurius: rond half twee 's middags tot zonsondergang kunnen we, met telescopen voorzien van een speciaal zonnefilter, urenlang de Mercuriusovergang volgen. De laatste passage was in 2003 en de volgende is pas in 2032.

"De planeet Mercurius is een snelle snoeshaan...." zo weten ze bij het Observeum in Burgum. De baan van de planeet bevindt zich dichtbij de zon, elke 88 aardse dagen draait hij éénmaal om de zon heen. "Als je één omloop bekijkt, dan zie je dat de planeet op een zeker tijdstip links, en 44 dagen later rechts van de zon zichtbaar is. Na 22 dagen beweegt Mercurius vóór de zon langs en 66 dagen later verschuilt hij zich juist achter de zon."

Het Observeum aan de Menno van Coehoornweg 9 in Burgum is deze dag geopend om te kijken naar de planeet. "Mocht de zon achter een wolk verdwijnen, dan tonen we in het planetarium wat er buiten gebeurt! Observeum hanteert deze dag de reguliere entreeprijzen."