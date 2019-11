Raad kraakt kritische noot European City of Sport

Publicatie: do 07 november 2019 11.00 uur

DRACHTEN - De wankele financiële situatie in de gemeente Smallingerland leidde in de begrotingsbijeenkomst tot kritische vragen over de activiteiten rondom de titel European City of Sports, die de gemeente in 2020 mag dragen. Voor het evenement is een bedrag van 30.000 euro genoemd, maar de raadsfracties van SP, CDA, D66 en ChristenUnie besteden dat geld liever ergens anders aan. Ze kwamen met een motie om dat bedrag te schrappen.

Het voorstel om verder geen activiteiten rondom de titel European City of Sports te organiseren, haalde het niet. ,,We willen juist laten zien dat Smallingerland een sportgemeente is, zowel aan onze eigen inwoners als die van Friesland’’, verdedigde wethouder Cor Trompetter het standpunt van het college.

De raadsleden wilden weten op welke manier de gemeente haar ambities op het gebied van topsport wil versterken, maar de precieze invulling is er nog niet. Activiteiten worden pas georganiseerd als er geld is en de gemeenteraad beslist of dat er komt. Als de raadsleden straks besluiten om de hand op de knip te houden, dan zoekt het college uit of activiteiten op een andere manier kunnen worden gefinancierd. Voorbeelden zijn sportclinics voor de eigen inwoners, terwijl het college ook aan de organisatie van ’een groter evenement’ denkt.