Man mept en schopt en neemt bril mee als onderpand

Publicatie: di 05 november 2019 13.46 uur

LEEUWARDEN - Een 31-jarige inwoner van Gorredijk is dinsdag bij verstek veroordeeld tot een werkstraf. Op 31 oktober vorig jaar heeft de verdachte bij de Poiesz in zijn woonplaats een andere man mishandeld. Volgens de Gorredijker was het slachtoffer hem nog geld schuldig. Hij had de ander bij de keel gepakt en, nadat de man op de grond was gevallen, geschopt. Vervolgens griste de Gorredijker het slachtoffer de bril van de neus, die hij als een soort onderpand meenam.

‘Corrigerende tik’

De Gorredijker had zelf verklaard dat hij het slachtoffer alleen maar ‘een corrigerende tik’ had gegeven en vervolgens de bril had meegenomen als borg. Er zou tussen de twee gedoe om ‘plantjes’ zijn geweest. Hennepplantjes, wist de politierechter. Het slachtoffer zou de Gorredijker nog 200 euro verschuldigd zijn. De man zou zijn bril terugkrijgen als hij 50 euro betaalde.

Proeftijd

In plaats daarvan moet de Gorredijker het slachtoffer 100 euro smartengeld betalen en ruim 172 euro voor een bril. De rechter legde voor de mishandeling een werkstraf van 30 uur op. Daarmee volgde de rechter het strafvoorstel van de officier van justitie. De Gorredijker liep in een proeftijd voor een vernieling.