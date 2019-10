Stapper raakt gewond bij feest in Oentsjerk

Publicatie: ma 28 oktober 2019 09.44 uur

OENTSJERK - Een 23-jarige man uit Jistrum is zaterdagnacht gewond geraakt in de feesttent van het Bierbosfeest aan de Rengersweg in Oentsjerk. De man is rond 1.15 uur per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Leeuwarden.

Bij de politie is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Getuigen worden opgeroepen om zich te melden.