Man vrijgesproken in 'dikke' hasjzaak

Publicatie: wo 23 oktober 2019 13.35 uur

LEEUWARDEN - Een 38-jarige inwoner van Leeuwarden is woensdag vrijgesproken van het aanwezig hebben van 500 kilo hasj. De uitspraak van de Leeuwarder rechtbank kwam niet als een verrassing: twee weken geleden kwam het Openbaar Ministerie (OM) ook al met het verzoek de man vrij te spreken.

Russisch kenteken

De Leeuwarder was op 13 juli 2017 samen met drie andere mannen – afkomstig uit Utrecht, Amsterdam en Aalsmeer- in een loods aan de Giek in Drachten. Het drietal was bezig met een vrachtwagentrailer met Russisch kenteken waarin, naar later zou blijken, 500 kilo hasj – met een straatwaarde van bijna 5 miljoen euro- was verstopt. De mannen zeiden dat ze bezig waren de verlichting van de trailer te repareren.

Niet met het blote oog

De Leeuwarder verklaarde dat hij slechts als een soort oppasser in de loods aanwezig was. Alle vier zouden ze niet hebben geweten dat de hasj verstopt was in twee metalen kokers die aan het onderstel van de trailer waren bevestigd. De drie mannen werden vrijgesproken omdat volgens de rechtbank niet met het blote oog vastgesteld kon worden dat er hasj in de kokers zat.

Verlichting stuk

De hasj werd ontdekt door een speurhond. Bovendien had de politie niet gecontroleerd of het verhaal van de mannen klopte en de verlichting van de trailer daadwerkelijk stuk was. Volgens de rechtbank kon het verhaal van de mannen ‘niet als ongeloofwaardig terzijde worden geschoven’. De Leeuwarder werd om dezelfde redenen vrijgesproken.