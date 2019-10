Celstraf voor bedreigen burgemeesters

Publicatie: do 17 oktober 2019 14.05 uur

LEEUWARDEN - Een 51-jarige inwoner van Kollumerzwaag is donderdag wegens bedreiging van burgemeester Agricola van Dantumadiel en diens voorganger Sicco Heldoorn door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot 201 dagen cel waarvan 90 dagen voorwaardelijk. De rechtbank achtte ook bewezen dat de Kollumerzwaagster in september vorig jaar een gemeenteambtenaar heeft bedreigd. Om aan de man te ontkomen had de vrouw zich op het toilet opgesloten. Hij had geroepen dat hij wist waar de vrouw woonde.

Vechtscheiding

De man was naar het gemeentehuis gekomen om verhaal te halen. Hij is al sinds 2014 verwikkeld in een vechtscheiding, sinds 2015 ziet hij zijn kinderen niet of nauwelijks meer. Hij legt de schuld bij meerdere instanties, waaronder de Raad van de Kinderbescherming.

Tijdens een gesprek met een medewerkster van het Veiligheidshuis Fryslân gaf hij uiting aan zijn frustraties. Hij uitte doodsbedreigingen richting de burgemeester van Dantumadiel, diens voorganger en andere personen die bij de procedure betrokken waren.

Geen contact opnemen

De man werd vrijgesproken van het bedreigen van vier andere personen, waaronder de echtscheidingsadvocate van zijn ex-partner. De rechtbank bepaalde dat hij gedurende de proeftijd van drie jaar geen contact mag opnemen met de burgemeesters, de gemeenteambtenaar, de advocate en een medewerker van de Raad van de Kinderbescherming. Elke keer dat hij niet aan die voorwaarde voldoet, moet hij een week de cel in. Volgens de reclassering is de man hard bezig zijn leven op de rails te krijgen.