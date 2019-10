Sybrand Buma op dorpentournee in Warten

Publicatie: za 12 oktober 2019 16.06 uur

WARTEN - Sybrand Buma deed zaterdag Warten aan. De kersverse burgemeester van de gemeente Leeuwarden maakt deze weken een ronde langs alle wijken en dorpen in zijn gemeente.

Warten ontving hem in een 'Duck', een oud legervoertuig dat zowel over de weg, als over het water kan.