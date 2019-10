Restauranthoudster hinderde arbeidsinspecteurs

Publicatie: do 10 oktober 2019 15.33 uur

LEEUWARDEN - Een aanvaring met inspecteurs van de Inspectie SZW (Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid) kwam een 43-jarige restauranthoudster uit Nes (Ameland) donderdag op een voorwaardelijke boete van 500 euro te staan. Politierechter Gustaaf Wijnands achtte bewezen dat de vrouw 30 november vorig jaar een groepje inspecteurs in hun werkzaamheden had belemmerd tijdens een controle in het restaurant.

Drie jaar durende procedure

Volgens de dagvaarding had de vrouw staan schreeuwen, de inspecteurs aan de kleding getrokken, het pand uit geduwd en op korte afstand gefilmd. Ze had kortom de arbeidsinspecteurs belemmerd in hun werkzaamheden. De restauranthoudster erkende dat de emoties van haar kant hoog waren opgelopen. Ze was een half jaar eerder door de rechter in het gelijk gesteld na een een drie jaar durende procedure tegen de arbeidsinspectie.

Stemverheffing

Van haar personeelsleden vernam ze 'met enige boosheid en verbazing' dat de inspectie een half jaar nadat ze de rechtszaak had gewonnen weer bij haar in de zaak stond. Ze bestreed dat ze tegen de inspecteurs en de mensen van de politie had geschreeuwd. Ze had eerder met stemverheffing gesproken. "Door de emotie gaat mijn stem omhoog". Toen ze in het restaurant aankwam zou het personeel aangeslagen en "ondersteboven" zijn geweest.

Niet de schoonheidsprijs

Ze zou door de politiemensen tegen een deur zijn gedrukt toen ze het ongewenste bezoek vroeg zich te legitimeren. Ze had het allemaal op film vastgelegd. Dat ze daarbij ook met de telefoon dicht in de buurt van de inspecteurs kwam, was te zien toen het filmpje op de zitting werd vertoond. "Vervelend", vond officier van justitie Sus Broekstra. "Het verdient allemaal niet de schoonheidsprijs", antwoordde de vrouw op de vraag van de officier wat ze er achteraf van vond.

Pure emotie

"Maar het is uit pure emotie ontstaan" vulde ze aan. Ze beloofde beterschap: "Die mensen moeten hun werk doen dat snap ik. Als ze de volgende keer weer in de zaak komen zal ik het niet weer doen". De officier oordeelde dat de restauranthoudster 'alleen maar verstorend bezig is geweest'. Broekstra: "U had het niet zo moeten doen". Daar was de rechter het mee eens: "U hebt zich op zo'n manier gedragen dat normaal onderzoek niet mogelijk was". Wijnands legde een voorwaardelijke geldboete op. "Om te voorkomen dat u het nog een keer zo aanpakt", aldus de rechter.