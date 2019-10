Man rijdt met 165 km/u over N31 zonder rijbewijs

Publicatie: do 10 oktober 2019 10.52 uur

LEEUWARDEN - Een 26-jarige automobilist uit de gemeente Noardeast-Fryslân reed woensdagavond met 165 km/u over de Wâldwei (N31) bij Leeuwarden. De man haalde op dat moment een onopvallende auto van de politie in. Bovendien was hij niet eens in het bezit van een rijbewijs.

De agenten van verkeershandhaving hebben de snelle coureur een stopteken gegeven. Tijdens de controle werd bij de politie duidelijk dat het rijbewijs niet ingevorderd kon worden omdat de man geen rijbewijs had. Daarvoor kreeg hij ook een proces-verbaal. Daarnaast kreeg hij een proces-verbaal omdat aan hem desondanks toch een ontzegging van het besturen van een motorrijtuig was opgelegd.