Vrouw gevonden in het water in Kollum

Publicatie: zo 06 oktober 2019 10.24 uur

KOLLUM - In het water bij De Anjen in Kollum is zondagmorgen een vrouw gevonden. Ambulance en en brandweer kwamen met spoed ter plaatse.

De brandweer heeft de vrouw uit het water gehaald en het ambulancepersoneel is gelijk met reanimeren begonnen. Ook een traumahelikopter kwam ter plaatse om eerste hulp te verlenen, maar alle hulp mocht niet meer baten. Hoe de vrouw in het water terecht is gekomen zal de politie onderzoeken.

FOTONIEUWS