Cel en vrijspraak voor wietplantage Grou

Publicatie: vr 04 oktober 2019 13.30 uur

LEEUWARDEN - Een 49-jarige inwoner van Leeuwarden die een woning aan de Oostergoweg in Grouw huurde waar begin april bijna 18 kilo hennep werd aangetroffen, is vrijdag door de politierechter veroordeeld tot een celstraf van twee maanden. Drie medeverdachten, in de leeftijd van 28 tot 35 jaar en alle drie woonachtig in Emmeloord, werden vrijgesproken. De officier van justitie had drie maanden cel geëist voor alle verdachten.

Hennep knippen

Een vijfde verdachte, een vrouw, moet zich nog voor de rechter verantwoorden. Zij had bij de politie verklaard dat ze in de woning was om hennep te knippen. De mannen die werden vrijgesproken verklaarden dat ze alleen op bezoek waren, ze wisten niks van de kwekerij. Het feit dat hun schoenen naar hennep roken en dat er groene aanslag op zat, was voor de rechter niet genoeg om het drietal te veroordelen voor betrokkenheid bij de kwekerij.

300 planten

De politie deed op 3 april een inval na klachten van omwonenden. Er werden dagelijks auto’s bij de woning gesignaleerd en er was opvallend veel activiteit op de bovenverdieping. Toen de politie aan de deur kwam, waren de verdachten in de woning. Er was al geoogst. Op basis van de aangetroffen resten schatte de politie dat er ruim 300 hennepplanten in de woning moeten hebben gestaan. De hennep die werd aangetroffen lag te drogen.

14.000 euro

De bewoner moest het huis uit. Hij is volgens zijn advocaat vooral financieel zwaar getroffen. Hij moest 3000 euro betalen aan de woningbouwvereniging, Liander sloeg hem aan voor 2700 euro omdat de stroommeter gesaboteerd was en de gemeente zou ook nog eens 14.000 euro van de man vorderen.