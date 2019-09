5 oktober stookdag bij Wijma Haarden

Publicatie: ma 30 september 2019 10.20 uur

DE WESTEREEN - Op 5 oktober van 9.00 tot 17.00 uur is de jaarlijkse stookdag bij Wijma Haarden in De Westereen. De hele dag zijn er diverse activiteiten gepland. Zo geeft Esther Bolt gratis interieuradvies van 30 minuten per klant (graag een even bellen voor een afspraak). Ook is er is een gratis wijnproeverij van Waijenberg Wijnadvies en Leo de Walden rookt en verkoopt verse paling.

De showcontainer van Altech is aanwezig met container-korting. Nieuw is dat de Altech pelletkachels deze dag brandend te zien zijn. Ook Nobis pelletkachels zijn aanwezig: de nieuwste en stilste pellethaard van Nederland is brandend te zien. Op alle Artel pelletkachels geldt een korting van 10%. Diverse merken hanteren een stookdagkorting: Wanders Haarden, Varde, STB rookkanalen, Reny haarden, Dovre haarden, Have Verwarming en Jydepejsen.

Dit laatste merk zorgt tevens voor een landelijke primeur tijdens de stookdag: Jydepejsen houtkachels is met een touringcar aanwezig

met alle nieuwste modellen. Nieuw is de samenwerking met Friesland Solar uit Rottevalle, een specialist op het gebied van zonne-energie. Adviseurs van Friesland Solar staan voor u klaar om u advies te geven omtrent Heatpipe boilersystemen en systemen met zonnepanelen. De kachels van Wijma kunnen met een boilersysteem gecombineerd worden zodat u deels of zelfs geheel van het gas af kan komen.

Harry Nuveld van Wijma Haarden: "Koop nu nog snel een pelletkachel met 500,- voordeel. Deze subsidie stopt namelijk binnenkort. Ook voor meer informatie over regelingen als ISDE subsidie en diverse financieringsmogelijkheden kunt u op de stookdag terecht".

Link: www.wijmahaarden.nl