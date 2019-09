Onwelgeworden bestuurder rijdt tuin in

Publicatie: za 28 september 2019 16.28 uur

GORREDIJK - In Gorredijk is zaterdagmiddag een bestuurder in een tuin terecht gekomen. De man reed op de Schansburg toen hij onwel werd. Hij is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

Op het moment van het ongeval stond er niemand in de tuin. Een berger is ter plaatse gekomen om de auto uit de tuin te halen.