100 mensen doen auditie voor Iepenloftspul Burgum

Publicatie: ma 23 september 2019 10.35 uur

BURGUM - In de voormalige melkfabriek in Burgum vonden zaterdag de audities plaats voor het Iepenloftspul 'Schindlers List' dat in mei 2020 in Burgum zal spelen. De belangstelling om hieraan mee te werken is overweldigend, meer dan 100 auditanten hadden zich aangemeld. Ze hebben regisseur Theo Smedes d.m.v. monologen en improvisaties laten zien hoe zij een bijdrage aan het stuk willen leveren.

Er ligt een flinke klus voor de regisseur om een keuze maken m.b.t. de verdeling van de rollen. De kick-off voor de repetities vindt plaats op 17 december a.s., waarna in januari 2020 de repetities starten.