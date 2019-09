Bescherming voor kinderen bij mogelijk pietprotest

BUITENPOST - Demonstraties tijdens de intocht van Sinterklaas zijn er in Achtkarspelen nog nooit geweest, maar de gemeente is er klaar voor als er toch een demonstratie wordt aangevraagd. De burgemeester zal de bescherming en gezondheid van kinderen een grote prioriteit geven als er een demonstratie wordt aangevraagd.

De kwestie werd donderdagavond op tafel geworpen door de FNP tijdens een raadsvergadering. Raadslid Tjibbe Brinkman zit niet te wachten op extremisten en diende een motie in om de kinderen in de gemeente te beschermen. "Dit soarte demonstranten hâlde net op at se hun sin net hielendal ha. Lit it 10 of 15 jier weze, it komt hjir in kear hinne. Dan moatte wy der ree op weze" Brinkman focuste vooral op de protestacties bij de intocht van Sinterklaas.

Burgemeester Oebele Brouwer zag de motie als steuntje in de rug, mocht zich een dergelijke situatie voordoen. Hij ging niet in op de motivering van Brinkman. Evenals de burgemeester, konden 15 van de 20 raadsleden de motie onderschrijven. Hij werd aangenomen. In de tekst van de motie stond duidelijk dat er rekening gehouden moet worden met de gezondheid / welzijn van de kinderen tijdens demonstraties.