Auto rolt uit parkeervak na vergeten handrem

Publicatie: do 19 september 2019 20.49 uur

DRACHTEN - Op de Noordkade in Drachten is donderdagavond een auto uit een parkeervak gerold. De eigenaar van het voertuig was vergeten deze op de handrem of in de versnelling te zetten.

De Noordkade was richting het centrum tijdelijk afgesloten voor verkeer omdat de auto de weg blokkeerde. Handhaving is ter plaatse gekomen om de weg af te zetten. Handhaving had de berger gebeld, maar een ter plaatse gekomen agent heeft de auto weer op z'n plek geduwd.