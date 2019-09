Rust keert 'schoorvoetend' terug bij Caparis

Publicatie: wo 18 september 2019 22.00 uur

DRACHTEN - In de luwte is er de afgelopen tijd gewerkt aan de herstructurering van sociale werkplaats Caparis. Directeur Alex Bonnema voelt dat ,,schoorvoetend het vertrouwen in de toekomst begint te groeien.” Dat liet hij dinsdagavond tijdens een speciale Ronde Tafelbijeenkomst van de gemeente Smallingerland weten.

Bonnema realiseert zich dat er de afgelopen jaren veel van de werknemers is gevraagd. ,,Dat gaat de mensen niet in de koude kleren zitten. Met speciale ‘zeepkistbijeenkomsten’ hebben we steeds zo’n tweehonderd werknemers bijgepraat over de herstructureringsplannen. Je moet niet verwachten dat ze, na alles wat er is gebeurd, op de banken gaat krijgen. Tegelijkertijd zie je wel dat mensen beginnen te ervaren dat bestuurlijk gezien Caparis wat minder in de publiciteit staan.”

Voor Caparis is het doel om er voor te zorgen dat het personeel met een SW-indicatie de komende vijf jaar geen zorgen hoeft te maken. Er werken momenteel meer dan tweeduizend mensen bij de sociale werkvoorziening. ,,Mensen beginnen vertrouwen te krijgen en ik voel dat we het toekomstpad voorzichtig beginnen te omarmen. Er is rust en vertrouwen. Dit bedrijf kan en verdient meer. Wij zien onszelf niet als sociale werkvoorziener, maar als talentenbedrijf. Welke onderneming in Friesland kan zeggen dat ze tweeduizend talenten aan boord heeft? Caparis wel.”

Jetse de Boer van de cliëntenraad van Caparis bevestigt het beeld van Bonnema. ,,Wij vertrouwen volledig op hoe de heer Bonnema het nu oppakt. Persoonlijk vindt ik het moeilijk. Na een ongeval moest ik bij Caparis aankloppen. Ik zocht een vangnet, om niet tussen wal en schip te vallen. Caparis biedt dat. Het is een werkgever waar je de schouders er voor onder wilt zetten en waar je trots op bent. Wat Alex Bonnema nu doet vinden we fantastisch. Als werknemers wachten we af. Toen er onrust was merk je dat meteen. Nu is er is rust op de werkvloer en dat hebben we nodig.”