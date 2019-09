Advocaat: factuur tandarts klopt van geen kant

Publicatie: wo 18 september 2019 17.15 uur

LEEUWARDEN - In een mishandelingszaak plaatste advocaat Ad Speksnijder woensdag grote vraagtekens bij een door een tandarts opgemaakte factuur. Speksnijders cliënt, een 18-jarige Dokkumer, zou op 1 juni van dit jaar in een café in de Doelesteeg in Leeuwarden iemand een kopstoot hebben gegeven. Met als resultaat twee gebroken voortanden bij de ontvanger van de kopstoot.

Wortelkanaalbehandeling

Het slachtoffer had een tandartsrekening ingediend waar de advocaat zijn twijfels bij had. Behalve dat de rekening zou gaan om een paar hoektanden – en niet voortanden, zoals het slachtoffer had geclaimd, had het de man ook nog een wortelkanaalbehandeling gehad. Dat strookte volgens de raadsman niet met het letsel waar zijn cliënt verantwoordelijk voor zou zijn. ‘Ik vertrouw de factuur niet. Mijn conclusie is dat het slachtoffer er een slaatje uit probeert te slaan’, aldus Speksnijder.

Geen zichtbaar letsel

Hij had de Dokkumer vlak na het incident gesproken. De man had volgens de advocaat geen zichtbaar letsel, wat je wel zou verwachten na het uitdelen van een stevige kopstoot. Speksnijder verweet het slachtoffer, die ook nog eens in dezelfde kroeg zou werken, dat deze ‘een spelletje’ speelde. Zijn cliënt kon zich sowieso niet herinneren dat hij die avond een kopstoot aan iemand in het café zou hebben gegeven. ‘Ik kan het me niet voorstellen’, zei hij.

‘Stoer verhaal’

Hij zou alleen maar met een paar ferme stappen op iemand zijn afgelopen die dreigend op hem af kwam. ‘Ik heb een stap naar voren gedaan om hem van me af te houden’. Dat was niet wat hij meteen na het incident aan de politie had verteld. De agenten hadden genoteerd dat de Dokkumer had gezegd dat hij iemand een kopstoot had gegeven nadat hij eerst zelf een klap had gekregen. ‘Misschien is dat een stoer verhaal van mij geweest’, reageerde de Dokkumer.

Tik op de tanden

Net als officier van justitie Liesbeth de Ruiter hechtte de rechter de meeste waarde aan de versie van het slachtoffer. Jansen keek er niet van op dat de man een wortelkanaalbehandeling moest ondergaan nadat hij een tik tegen zijn tanden had gekregen. ‘Ik heb geen aanleiding om te twijfelen aan de juistheid van de factuur’, stelde de rechter. De tandartsrekening was uiteindelijk door de zorgverzekeraar betaald. De Dokkumer moet nog wel het eigen risico aan het slachtoffer betalen plus 200 euro smartengeld. In totaal moet hij een schadebedrag van 446,31 euro vergoeden. Voor de mishandeling kreeg de Dokkumer een werkstraf van 30 uur plus 30 uur voorwaardelijk.