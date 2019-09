Druivenkas in Beetsterzwaag bestaat 150 jaar

Publicatie: ma 16 september 2019 14.03 uur

BEETSTERZWAAG - De Druivenkas, onderdeel van Tropische Kas complex, bestaat 150 jaar. Het jubileum werd zondag gevierd en de kas was geopend voor het publiek. Dankzij de inzet van een groot aantal vrijwilligers is het kassencomplex al 15 jaar open voor publiek. De Druivenkas is de oudste. Hij is in 1869 gebouwd door de Grietman (Burgemeester) Jan Anne Lycklama à Nijeholt, de vader van Tinco, in de Overtuin tegenover zijn woning, het Lycklamahuis, Hoofdstraat 80 te Beetsterzwaag.

In deze zeldzame lessenaarskas staan de wortels van de druivenstruiken buiten en groeien de wijnranken binnen onder de schuin geplaatste ruiten. Zo krijgen de druiven voldoende zonlicht en warmte en de planten genoeg regenwater. Zondagmiddag was er van alles te beleven, o.a. een serie korte optredens door Tatiana Koleva (slagwerk) en leden van de Youth Percussion Pool. Zij waren in staat om behalve trommels zelfs een cactus te bespelen!

Naast de gebruikelijke planten werden er deze middag bijzondere bloembollen verkocht, met als doel om geld in te zamelen voor het dak van de centrale tropische kas, dat dringend aan vervanging toe is.

