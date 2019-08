Bermbrand geblust bij Drachtstercompagnie

Publicatie: zo 25 augustus 2019 16.53 uur

DRACHTSTERCOMPAGNIE - De brandweer van Drachten is zondagmiddag gealarmeerd voor een bermbrand aan de Folgerster Loane bij Drachtstercompagnie.

Eenmaal ter plaatse gekomen, bleek een stuk berm van circa 15 meter in brand te staan. Passeerde fietsers ontdekten de brand en belden met 112. Hoe de berm in brand is geraakt, is onbekend.

