Campus Kollum klaar voor het nieuwe schooljaar

Publicatie: ma 19 augustus 2019 15.55 uur

KOLLUM - Bij Campus Kollum is deze bouwvak hard doorgewerkt, waar eerst de Prof. Casimirschool in een rap tempo is gesloopt wordt nu een schoolplein en parkeerterrein gerealiseerd. De werknemers van Van Der Wal bestrating uit Sneek hebben samen met werknemers van Aannemingsmaatschappij Daniël Pijnacker B.V. uit Kollum de bouwvak doorgewerkt.

Dit om de eerste fase van de bestrating deze week klaar te krijgen. Zodat de nieuwe Campus klaar en toegankelijk is voor het nieuwe schooljaar. Het grootste gedeelte van de in totaal ongeveer 2000 m² bestrating is nu aangelegd. Er wordt nog een parkeerterrein aangelegd.

