Huis van de maand: Slotstraat 5 te Surhuisterveen

Publicatie: ma 05 augustus 2019 13.40 uur

SURHUISTERVEEN - Altijd al willen wonen in het bruisende centrum van Surhuisterveen, met alle voorzieningen op loopafstand, maar toch ook aan een rustige straat? Deze zeer knusse jaren-dertigwoning te midden van het gezellige centrum van Surhuisterveen is dan net iets voor u! Deze ruime, toch knusse woning is voorzien van een ruime garage met schuurruimte, heeft een erker én is voorzien van een uitbouw aan de achterzijde.

Ook authentieke details als een balkenplafond, snijvoegen/knipvoegen en een mansardekap zijn hier bewaard gebleven.

Begane grond:

Entree; hal met meterkast en trapkast; sfeervolle, lichte en-suite doorzonwoonkamer met balkenplafond in de voorkamer en een sfeervolle gashaard; achterkamer met voldoende ruimte voor een leuke eethoek; hoekkeuken met inbouwkoelkast, wasemkap en 4-pits gaskookplaat en spoelbak. Via de keuken komt u in de aanbouw (volledig geïsoleerd en voorzien van vloerverwarming), welke in 2002 is bijgebouwd. De aanbouw is voorzien van een doorloop naar de zonnige achtertuin; toiletruimte met wandcloset en fonteintje; badkamer met hoekbad, douche en wastafel met wastafelmeubel en een ruime tweepersoonsslaapkamer.

1e etage:

Ruime tweepersoonsslaapkamer; slaapkamer met cv-opstelling en wastafel; slaapkamer.

Aan de achterzijde van de woning ligt de zuidwestgerichte en besloten achtertuin. Tevens is de woning voorzien van een ruime garage met schuurruimte. Ook is er een ruime oprit met veel parkeergelegenheid aanwezig. Tevens kunt u door de ruime achtertuin de gehele dag van de zon genieten.

Surhuisterveen staat bekend om haar regiofunctie, gezelligheid en hoge voorzieningenniveau. Ook ligt Surhuisterveen zeer centraal aan o.a. de A7. Surhuisterveen heeft o.a. een verzorgingstehuis, een brandweerkazerne, een multifunctioneel centrum, kinderdagverblijven, zwembaden, een postkantoor, vele winkels, vier grote supermarkten, en horecagelegenheden. Tevens beschikt het dorp over drie basisscholen en een brede middelbare school.

Bent u nieuwsgierig naar dit karakteristieke geheel? Maak dan snel een afspraak voor een bezichtiging en klik hier voor meer informatie.