Heibel neemt activiteiten Muskiteers over

Publicatie: di 30 juli 2019 10.55 uur

SURHUISTERVEEN - Het internetbureau Heibel heeft de activiteiten van het in Kollum gevestigde Muskiteers overgenomen. Met deze overname vergroot Heibel zijn aandeel in de regio. In totaal worden nu circa 200 klanten bediend met websites, webshops en andere online producten.

Muskiteers heeft meer dan 7 jaar ervaring met grote en kleine online trajecten en is ontstaan uit SemWeb. Daarmee is het een gevestigde naam in Noordoost-Friesland met klanten in o.a. Dokkum, Kollum en Buitenpost. Oprichter Age-Harm Hilboezen heeft echter zijn bakens verzet naar het familiebedrijf waar hij mede-eigenaar is geworden. Wel blijft hij betrokken als adviseur van Heibel, hij laat de online wereld dus niet helemaal los. Net als Heibel werkt Muskiteers al sinds jaar en dag met open source software. De overdracht van klanten zal dus geheel moeiteloos verlopen.

"Natuurlijk voelt het dubbel om de activiteiten over te dragen, maar gezien de beschikbare kennis en ervaring, hebben we in Heibel de juiste partij gevonden,” aldus Hilboezen. “Ook passen de mensen van Heibel qua mentaliteit goed bij de klanten van Muskiteers en dat geeft een erg goed gevoel.”

Voor Heibel is dit een extra stap om de eigen groeiambities te realiseren. "Nieuwe klanten weten ons goed te vinden en we hebben een enthousiast team van marketing en sales collega's", vertelt Henk Everts van Heibel. "We zijn niet actief op overnamepad, maar als de kans zich voordoet gaan we deze zeker niet uit de weg. Mochten andere partijen aankloppen, dan gaan we graag met hen in gesprek."

Heibel (www.heibel.nl) is in 2013 opgericht en verwacht richting 2020 door te groeien naar circa 10 FTE. Door het bouwen met kant-en-klare content blokken en het juiste ontwerp, staat een project binnen de kortste keren online. Heibel biedt digitale producten als websites, webshops en narrowcasting welke eenvoudig te beheren zijn met het MODX CMS. Dit systeem wordt ook veelvuldig gebruikt door ‘grote broer’ STERC (25 FTE). In tegenstelling tot puur online opererende partijen, benadert Heibel zijn klanten graag persoonlijk, benadrukt Everts: "Niet alleen contact via e-mail of een nummer in een ticketsysteem, maar juist veel liever bellen of de zaken afstemmen onder het genot van een kop koffie."