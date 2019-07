Brug kan hoge temperatuur niet aan: storing

Publicatie: do 25 juli 2019 18.30 uur

BURGUM - De brug in Burgum stond donderdagavond voor 2 1/2 uur in storing. De brug werd na 18.00 uur geopend en de storing trad vervolgens op. Het brugdek ging wel omlaag maar de slagbomen bleven gesloten.

Auto’s moesten via een andere route het Prinses Margrietkanaal passeren. Fietsers en voetgangers gingen - zoals inmiddels gebruikelijk - onder de slagbomen door om de brug te passeren. Een monteur is ter plaatse gekomen om het probleem te verhelpen. Voor het verkeer was niets geregeld en Pieter Hiemstra uit Burgum gaf vrijwillig een uur lang informatie aan de gestrande automobilisten. Om 20.35 uur was de storing verholpen.