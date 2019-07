Eis 9 jaar voor 'laffe overval op bejaard echtpaar

Publicatie: do 25 juli 2019 17.46 uur

LEEUWARDEN - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag een celstraf van 9 jaar geëist tegen twee Drenten, een 25-jarige Assenaar en een 20-jarige inwoner van Emmen, die in de nacht van 22 juli vorig jaar een bejaard echtpaar in Oosterwolde in hun woning aan de Logten zouden hebben overvallen. De overval ging gepaard met bedreigingen en veel geweld. ‘Een brute, laffe overval’, volgens officier van justitie Roelof de Graaf.

Mes op de keel

Het echtpaar werd ‘s ochtends vroeg ruw uit de slaap gehaald door twee mannen die de sleutel van een kluis wilden hebben. De bejaarde bewoner (90) werd mishandeld, zijn 88-jarige vrouw kreeg tot twee keer toe een mes op de keel. Het echtpaar werd opgesloten in de doucheruimte. De overvallers gingen er vandoor met de auto van het echtpaar en de kluis.

Kluis uit de auto

Ze reden dwars door de garagedeur, waarop de kluis uit de auto viel. Het tweetal wordt ook verdacht van een groot aantal inbraken of pogingen daartoe in Drenthe. Over die zaken wilden ze beide niets zeggen. De Emmenaar zou ook verantwoordelijk zijn voor een brandstichting bij een supermarkt aan de Middenhaag in zijn woonplaats in de vroege ochtend van 27 juli vorig jaar.

Zwijgrecht

De eigenaar van de supermarkt zou seks hebben gehad met de vriendin van de verdachte. Ook dit feit ontkende de Emmenaar. De Assenaar heeft zich continu beroepen op zijn zwijgrecht, zowel tijdens de politieverhoren als tijdens de behandeling van de strafzaak. Hij wordt ook verdacht van mishandeling van zijn vader. De twee zijn eind januari opgepakt na een uitzending van Opsporing verzocht.

Compositietekeningen

In die uitzending werden compositietekeningen getoond van de mannen die de woningoverval in Oosterwolde zouden hebben gepleegd. Naar aanleiding van die uitzending kreeg de politie anonieme tips binnen waarbij de twee verdachten als de overvallers werden genoemd.