Auto en MMBS-voertuig in botsing

Publicatie: di 23 juli 2019 13.50 uur

BROEKSTERWâLD - Op de Kavelwei nabij Broeksterwâld zijn dinsdagmiddag rond 12:50 uur twee voertuigen met elkaar in botsing gekomen. Een MMBS-voertuig komende vanaf de rotonde op de Haadwei wilde richting Broeksterwâld rijden en botste daar tegen een VW Up aan, komende uit Broeksterwâld.

De hulpdiensten werden gealarmeerd en kwamen met spoed ter plaatse. De vrouw uit de VW Up is door het ter plaatse gekomen ambulancepersoneel behandeld, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. In eerste instante werd ook de brandweer van Damwâld gealarmeerd, maar zij hoefden niet in actie te komen.

De Kavelwei was tijdelijk afgesloten voor het verkeer. De aanrijdingsselecteur van de politie heeft een rapport opgemaakt van het ongeval.

