Gewonde bij botsing net buiten Munnekezijl

Publicatie: ma 22 juli 2019 18.36 uur

MUNNEKEZIJL - Op de Ooster Waarddijk bij Kommerzijl net buiten Munnekezijl zijn maandagmiddag twee voertuigen met elkaar in botsing gekomen. De brandweer en meerdere ambulances en politie-eenheden kwamen ter plaatse om eerste hulp te verlenen.

Eén bestuurder is door de brandweer uit de auto bevrijd. Hij is na een behandeling per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder van het andere voertuig is onderzocht in de ambulance maar vervoer naar het ziekenhuis bleek niet nodig.

Tijdens het afhandelen van het ongeval kon het verkeer via de andere weghelft het ongeval passeren. De verkeersongevallenanalyse van de politie heeft het ongeval in beeld gebracht. Een bergingsbedrijf heeft beide fors beschadigde voertuigen geborgen.

