Beschonken jongeren vliegen uit de bocht

Publicatie: zo 21 juli 2019 11.58 uur

MAKKINGA - Op een kruising op de Buterheideveld met de Balkweg in Makkinga vond in de nacht van zaterdagavond op zondagmorgen omstreeks 01.35 uur een eenzijdig ongeval plaats.

Hulpdiensten zijn na de oproep ter plaatse gegaan om hulp te bieden. Ter plaatse bleek een ongeval te zijn ontstaan met een Leffert elektrische transporter. Het voertuig werd bestuurd door een 23-jarige man uit Oosterwolde en een 24-jarige man uit de gemeente Ooststellingwerf. Beide waren onder invloed.

Het tweetal, ging een eindje rijden met het ‘vierwielige motorrijtuig’ vanaf de Lyclamaweg naar de kruising Buterheideveld-Balkweg. Vermoedelijk zijn ze met te hoge snelheid de bocht ingegaan, waardoor de wagen kantelde en beide uit de auto raakten. De passagier, raakte daarbij gewond aan zijn hoofd en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht in Drachten. De bestuurder uit Oosterwolde is voor controle ook meegenomen naar het ziekenhuis in Drachten.

Hij blies op het politiebureau 555 ug/l en kreeg een rijverbod van 6 uur. Er is proces-verbaal opgemaakt voor de verdere beoordeling en strafmaat (boete). Het voertuig is na het ongeval door kennissen overeind gezet en teruggereden naar waar hij vandaan kwam. De politie heeft de zaak in onderzoek.

