Fietser verongelukt in bos bij Beetsterzwaag

Publicatie: zo 21 juli 2019 10.00 uur

BEETSTERZWAAG - In het bos tussen de Poostweg en Beetsterzwaag is zondagochtend een overleden man aangetroffen. Dat heeft de politie even voor 10.00 uur bekendgemaakt. Het gaat om een 55-jarige man uit Boornbergum. Op de MTB-route nam het slachtoffer op een racefiets vermoedelijk de schans (een zogenaamde drop off) en kwam ten val.

De hulpdiensten zijn ter plaatse gekomen en de politie heeft een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van het ongeval. Bij de schans stonden geen duidelijk zichtbare waarschuwingsborden.

FOTONIEUWS