Wespen verdrijven gaat fout, brand in spouwmuur

Publicatie: do 18 juli 2019 00.05 uur

DOKKUM - De brandweerkorpsen van Dokkum en Damwâld moesten woensdagavond uitrukken voor een melding van een zolderbrand aan de Birdaarderstraatweg in Dokkum.

De brandweer van Damwâld had net hun oefenavond gehad en een gedeelte van de manschappen zat nog op de kazerne. Hierdoor was de brandweer van Damwâld zeer snel ter plaatse.

Ter plaatse bleek dat de bewoner op de slaapkamer last had van wespen. Hij had met een spuitbus de wespen proberen te verdoven en vervolgens met een vlammetje te wespen geprobeerd te doden. Echter schoot de vlam in de spouw, waardoor er een brandje ontstond.

De bewoner wist de brand zelf te blussen. De brandweer heeft een nablussing gedaan en een gedeelte gesloopt om er zeker van te zijn dat de brand echt uit was.

