Werkstraffen voor kapot raam bij beschermd wonen

Publicatie: di 16 juli 2019 17.30 uur

LEEUWARDEN - Twee mannen (23 en 31 jaar) die op 19 oktober een ruit hadden vernield bij een instelling voor beschermd wonen aan de Haverstuk in Drachten, zijn dinsdag door politierechter Monique Dijkstra veroordeeld tot werkstraffen. Het tweetal woonde destijds in een begeleid wonen-instelling in Ureterp. Het was de bedoeling dat ze naar de instelling in Drachten zouden verhuizen.

Opstandig

Toen ze daar in een dronken bui een ruit vernielden, ging de verhuizing niet door. Toen ze werden opgepakt, hadden ze de politiemensen uitgescholden en bedreigd. Vooral de jongste van de twee had zich opstandig gedragen. Hij zei zelf dat hij door de agenten in een nekklem was genomen. Beide mannen lijken hun leven inmiddels beter op de rit te hebben.

Proeftijd verlengd

De rechter hield daar rekening mee. Ze veroordeelde de 23-jarige, die nauwelijks een strafblad had, tot een werkstraf van 60 uur. De 31-jarige, heeft wel een strafblad. Hij kreeg vier weken voorwaardelijke celstraf plus een werkstraf van 40 uur. De proeftijd van een oude voorwaardelijke straf werd met een jaar verlengd.