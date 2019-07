Inbreker betrapt; vlucht en valt van dak

zo 14 juli 2019

DRACHTEN - Bij een woning aan de Leidijk in Drachten is in de nacht van zaterdag op zondag een inbreker van een dak gevallen. Dit gebeurde nadat hij rond 1.00 werd betrapt in een woning. De verdachte is vervolgens door de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis in Groningen.

Nadat de inbreker werd betrapt is hij het dak van de woning op gevlucht. Vanaf het dak sprong hij op een garagedak. Vanaf daar is hij op de grond gevallen en kon hij door de ter plaatse gekomen politieagenten in de boeien worden geslagen. Een aantal buurtbewoners die gestommeld hoorden hebben het zien gebeuren.

De man was na de val niet/slecht aanspreekbaar, waarop hij mee ging naar het ziekenhuis. Twee agenten reden achter de ambulance aan. Ook de traumahelikopter werd opgeroepen voor dit incident, maar deze is niet ter plaatse geweest. De politie gaat later onderzoek doen in de woning.

