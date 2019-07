Koperdraad uit hoogspanningsmast gestolen

Publicatie: do 04 juli 2019 15.42 uur

URETERP - Afgelopen weekend is in een weiland nabij Ureterp, een stuk bliksemafleider van de hoogspanningslijn gestolen. Vermoedelijk heeft de dader zondagavond toegeslagen. De man heeft de bliksemafleider, die tussen de masten gespannen is, bij drie masten los weten te knippen. Dit zou zeker tussen de 400 en 500 meter zijn. Maandag ontdekte een getuige dat er een kabel wel erg losjes leek te hangen. Dinsdag nam de getuige in het weiland poolshoogte en ontdekte nog een flink stuk losse kabel op de grond.

Hierop is de beheerder van het hoogspanningsnetwerk op de hoogte gebracht. Donderdag is gestart met de reparaties aan de bliksemafleiders. De vermoedelijke dader is inmiddels aangehouden. Dit zou gaan om een bekende van de politie. Dat de dader enorm veel geluk heeft gehad en niet is geëlektrocuteerd is een wonder te noemen. Voor zover bekend is dit de eerste keer in Friesland dat een dergelijke diefstal heeft plaatsgevonden. Elders in Nederland komt dit vaker voor.