Brandje in Waadwente snel onder controle

Publicatie: di 25 juni 2019 14.44 uur

DOKKUM - Dinsdagmiddag rond vijf voor een is er een kleine brand geweest in de Waadwente, aan de Birdaarderstraatweg in Dokkum. Een ambulance, de politie, het brandweerkorps van Dokkum en de Officier van Dienst brandweer werden gevraagd om met spoed ter plaatse te komen.

De BHV van de Waadwente heeft snel gehandeld en kon de brand onder controle krijgen. Een tafelkleed en een deel van de tafel in de woning zijn verbrand. Mogelijk heeft de bewoner een sigaret op de tafel neergelegd.

De ambulance kwam eveneens ter plaatse en heeft de bewoner gecontroleerd op verwondingen. De bewoner had geen rook geïnhaleerd en had ook geen brandwonden opgelopen. De man raakte dus niet gewond.

De brandweer heeft een nacontrole uitgevoerd en de woning vervolgens geventileerd.