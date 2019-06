Bankje in Eastermar ter nagedachtenis Jan de Boer

Publicatie: di 25 juni 2019 12.31 uur

EASTERMAR - Landschapsbeheer Friesland, Commissie Brommels en Stichting Wrâldfrucht in Eastermar hebben maandag de plek onthuld ter nagedachtenis aan wijlen Jan de Boer. Op de kruising van de Kleine Hornstweg en de Zwarte Weg is een bank van eikenhout uit De Friese Wouden gepresenteerd met daarop een plaquette over Jan de Boer met het gedicht van Simke Kloosterman.

Jan de Boer heeft veel betekend voor het behoud en instandhouding van het landschap in De Friese Wouden en was in 1991 mede-oprichter van Stichting Wrâldfrucht. Jan overleed vorig jaar. Op deze manier krijgt hij een mooi gedenkplekje midden in zijn geliefde Wâlden. Zo'n 100 man kwamen op de herdenking af.

Op een stralende dag startte de herdenking. Foppe van der Meer van Landschapsbeheer Friesland vertelde een kort verhaal over Jan de Boer: "Jan had in 2003 de Veldgids Landschapselementen Noardlike Fryske Wâlden geschreven en was groot voorstander voor het gebruik van inheemse plantensoorten. Vandaag de dag wordt zijn kennis nog steeds gebruikt bij het agrarisch natuurbeheer in het noordelijk deel van De Friese Wouden. Via Stichting Wrâldfrucht wist hij tevens streekeigen voedselgewassen te behouden en wist dit om te zetten naar een verdienmodel in de vorm van gecertificeerde streekproducten met het streekkeurmerk Wâldpyk. Verder is het bankje voor mij bovenal ook een aandenken aan een altijd fleurig man."

Tante Jannie Brouwer onthulde het bankje en las het gedicht ‘Myn lân’ van Simke voor. Vervolgens had Wâldpyk-troubadoer en zanger Marcel Smit nog een prachtig optreden met zijn nummers ‘De Wâlden’ en ‘In part fan dy’.

Het eikenhouten bankje staat vlakbij de voor Jan de Boer in maart aangeplante meidoornhaag. Deze 500 meter lange haag met ook inheemse wilde rozen er tussen vormt nu de natuurlijke afscheiding tussen het land van Maatschap Atsma en het fietspad langs de Zwarte Weg. De haag is nu nog klein, maar moet volgend jaar voor het eerst in bloei staan. Vroeger kwam de meidoornhaag veel voor in De Friese Wouden, maar is nog slechts een zeldzaamheid. Landschapsbeheer Friesland en Stichting Wrâldfrucht pleiten ervoor om de meidoornhaag weer terug in het landschap van de Wâlden te brengen.