Voormalig Kiehool verbouwd tot afscheidsboerderij

Publicatie: za 22 juni 2019 14.11 uur

BURGUM - Na een ingrijpende verbouwing van ruim een jaar is het nieuwe bedrijfspand van Sjoerdtje de Haan Uitvaartzorg klaar. Voormalig Kiehool is getransformeerd naar een sfeervolle afscheidsboerderij: 'It Stee fan ôfskie'.

Met 'It Stee fan ôfskie' breidt Sjoerdtje de Haan haar dienstenpakket flink uit en biedt een compleet aanbod. De Burgumer uitvaartonderneemster was al enige jaren op zoek naar een geschikte bedrijfsruimte. Met de verhuizing naar de Schoolstraat 102 in Burgum is er letterlijk ruimte ontstaan voor nieuwe activiteiten. "Het verzorgen van uitvaarten zal altijd centraal blijven staan, maar we hebben nu ook mogelijkheden om vorm en inhoud te geven aan al die verschillende momenten van afscheid. Denk aan condoléancemomenten, opbaargelegenheid, lezingen, informatiebijeenkomsten, rouwworkshops enzovoorts."

Sjoerdtje de Haan heeft bij haar verbouwingsplannen bewust rekening gehouden met de karakteristieke elementen van de boerderij. "Niet alleen omdat het een prachtig monumentaal pand is, maar ook omdat het een beeldbepalend gebouw voor het dorp is." Het was dus ook niet meer dan logisch om op 22 juni open huis te houden, zodat iedereen het eindresultaat kan bekijken. Verhinderd 22 juni? "In oktober houden we nogmaals een open huis, in een iets uitgebreidere versie."

Opbaarkamers

Sjoerdtje de Haan Uitvaartzorg biedt altijd alle faciliteiten voor een thuisopbaring, maar dat is niet voor iedereen haalbaar, weet de uitvaartonderneemster uit ervaring. Daarom beschikt ‘It Stee fan ôfskie’ over twee opbaarkamers met een 24-uurs-sleutelsysteem, aansluitend aan een grote familieruimte. Het biedt nabestaanden veel mogelijkheden, vertelt Sjoerdtje de Haan. "Mensen hebben hiermee een eigen plek om elkaar te ontmoeten, even een kopje koffie te drinken of voorbereidingen te treffen voor het afscheid. Met onze opbaarkamers kunnen mensen wanneer ze maar willen hun overleden naaste bezoeken, in een toegankelijke en ontspannen sfeer."

