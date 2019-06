Man raakt gewond tijdens dorpsfeest in Oudwoude

Publicatie: vr 21 juni 2019 19.01 uur

OUDWOUDE - Tijdens Meerkamp “de Slach om Aldwâld” is vrijdag aan het eind van de middag een man gewond geraakt. Hij kwam op een Sweeper Wipe-Out lelijk ten val en klaagde over pijn op de borst en in de longen.

De EHBO die aanwezig was heeft de man behandeld. Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen om te ondersteunen.

Twee ambulances en de traumahelikopter uit Eelde kwamen ter plaatse. Na onderzoek werd de man per ambulance overbracht naar het MCL in Leeuwarden. Het evenement werd op een terrein gehouden wat was ingericht voor het dorpsfeest.

