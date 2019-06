Aanrijding op Schwartzenberghlaan in Drachten

Publicatie: wo 19 juni 2019 22.03 uur

DRACHTEN - Op de kruising van de Schwartzenberghlaan in Drachten vond woensdagavond een ongeval plaats. Twee auto's kwamen rond 21.15 uur met elkaar in botsing op de kruising met de Uilevlucht. Beide auto's liepen door de harde klap forse schade op.

Eén bestuurder is door de politie meegenomen naar het politiebureau. Dit omdat de bestuurder onder invloed was van drank. Op het politiebureau is een blaastest afgenomen. Hoeveel ug/l de man blies, is ons niet bekend. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Niemand raakte gewond bij het ongeval. Een berger heeft beide voertuigen opgehaald en afgevoerd.

